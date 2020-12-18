Başpiskopos da sorgulanacak

S Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programında yaşanan ve programın sonlandırılmasına sebep olan skandalın peşini bırakmayan Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in girişimleriyle, Başpiskopos Hrisostomos’un da sorgulanacağı bildirildi.

Rum Kilisesi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Sayıştay Başkanı’nın, gerek Başsavcı, gerekse Rum Hükümetine eleştiri dozunu artırması dikkat çekiyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta devletin iki bağımsız biriminin başında bulunan Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis ve Rum Genel Saymanı Rea Yeorgiu hakkında önemli gelişmelerin yaşandığını yazdı.

Rum Ekonomi Bakanı Konstantinos Petridis, düzenlediği basın açıklamasında, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, yatırım karışığı vatandaşlık verilmesi programına dair hazırladığı raporda, iki şirkete ilişkin verdiği bilgilerin asılsız olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Habere göre Petridis, Mihailidis’in raporunda, Güney Kıbrıs’taki casinoyu işleten şirketler ve “Wargaming” isimli şirketlerdeki iki kişiye vatandaşlık verilmesi konusunda mevcut bilgileri çarpıttığı ve yanlış bilgi verdiğini ifade etti.

Petridis, bu konuda bakanlığının elde ettiği bilgileri, skandalı araştırmakla görevlendirilen meclis komitesine ileteceğinin altını çizerek Mihailidis’in raporuyla ekonomiye büyük zarar vermeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, eşi Güney Kıbrıs’taki en büyük mezbahaya sahip Genel Sayman Rea Yeorgiu hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini aktardı.

Haberde, Yeorgiu’nun en büyük mezbahaya sahip eşinin şirketlerine devletle olan alacak verecek işlerinde çeşitli kolaylıklar yapılmasını sağladığı suçlamasıyla karşı karşıya bulunduğu, bu sebeple de dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun soruşturma açılması kararını verdiği ifade edildi.