Hükümet uyarıldı

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) çalışanların sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Eylemde “Ne Haklarımızdan Ne De Sendikamızdan Vazgeçeriz” ve “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen” pankartları açıldı.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu grev gerekçeleriyle ilgili TÜK önünde basın açıklaması yaptı.

Serdaroğlu, siyasileri kendi beceriksizliklerini sendikalar ve çalışanlar üzerine yıkmaya çalışmakla ve kendi yönetme zafiyetlerini toplumun gözünden kaçırmakla eleştirdi.

Hükümet koltuklarının “ağlama yeri” değil icraat ve sorunlara çözüm üretme yeri olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Hükümeti oluşturan bakanlar daha göreve başlamadan bizlere bildiğimiz şeyleri yeniden söylemeye başladılar. Bize ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerinin neden aylardır yatırılmadığından bahsedin” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, Şubat ayından bu yana üretici ve toplumun mağdur olmaması adına her türlü iyi niyeti ortaya koymalarına rağmen Maliye ve Tarım Bakanlıkları arasında adeta “yakan top” olduklarını, Tarım Bakanlığı’nda “Maliye’nin TÜK’e borcunu ödemediğinin” gerekçe gösterildiğini, Maliye Bakanlığı’nda ise “biz ödedik” dendiğini ifade etti ve bunun sorumlusunun kim olduğunu sordu.

Hükümetin güvenoyu almasını müdür-müsteşar atamalarının izleyeceğini kaydeden Serdaroğlu, halkın bunlardan usanıp bıktığını, artık siyasilerin koltuklara, ülkenin ve halkın geleceği için oturmadığına, kendisi ve partisinin menfaatleri için oturduğuna inandığını kaydetti.