Macaristan'dan mesaj verdi

Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmadan aile fotoğrafının eksik kalacağını söyledi.

Erdoğan, Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini beklediğini vurguladı.

Kıbrıs Türklerine yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan şöyle devam etti:

Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. İnşallah uzak olmayan gelecekte KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum.”

Fidan: KKTC, aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Fidan, " Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ konusunda, diğer TDT ülkeleriyle birlikte her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zirve Bildirisi'nde KKTC vurgusu

Bu arada TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından Zirve (Budapeşte) Bildirisi yayımlandı.

Devlet Başkanları Konseyi tarafından kabul edilen Zirve (Budapeşte) Bildirisi'nde, teşkilat içi bütünlük ve Türk Devletleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer gözlemci üyelerle (Macaristan ve Türkmenistan) Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı.

Bildiride, KKTC'nin, diğer gözlemcilerle (Macaristan ve Türkmenistan) birlikte Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan ve TDT'nin çalışmalarına yaptığı katkıları memnuniyetle karşılayan maddeler kabul edildi.

Bildiride, Türk dünyasının Kıbrıs Türklerinin özden gelen eşit haklarının güvence altına alınması konusunda dayanışma ifade eden ve Kıbrıs sorununun adadaki mevcut gerçekliklere dayalı olarak, karşılıklı kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaşması ihtiyacı vurgulandı.

