6 bin dosya beklemede

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Gazimağusa’da evi bulunan, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünün bulunduğu arazinin sahibi olan Kıbrıslı Rum Christos Saveriades’in mirasçılarına

9 milyon Sterlin ödediği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Saveriades’in avukatı Ahilleas Dimitriadis, bu kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne ilettiğini açıkladı. Dimitriadis’in açıklaması Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.

Cyprus Mail gazetesinin internette yer alan haberine göre; Saveriades’in mirasçılarını temsil eden avukat Achilleas Demetriadis, taraflar arasında 19 Kasım 2024 tarihinde “dostane bir anlaşma” sağlandığını ve kararın bir ay önce yürürlüğe girdiğini belirtti.

Demetriadis, bu bilgiyi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunduğu bir notta aktardı. Komite, 10-12 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantılarda, Türkiye’ye karşı açılan Kıbrıs’ın dördüncü devletlerarası başvurusu ile Xenides-Arestis davaları grubuna ilişkin kararların uygulanmasını değerlendirecek.

Saveriades’e ait Gazimağusa’daki taşınmazın, dört odalı bir daire ile günümüzde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bulunduğu yükseköğrenim merkezi alanını kapsadığı bildirildi.

Öte yandan, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hazırlanan 17 Nisan tarihli notta TMK’nın etkinliği eleştirildi. Notta, başvuruların yalnızca dörtte birinin sonuçlandırıldığı ve bazı davaların 10 yılı aşkın süredir beklemede olduğu savunuldu.

Komisyon Başkanı açıklama yaptı

Bu arada TMK Başkanı Novber Ferit Veçhi, komisyona bugüne kadar toplam 8 bin 135 başvuru yapıldığını, bunlardan 2 bin 27’sinin sonuçlandırıldığını ve bugüne kadar 531 milyon 143 bin 351 Sterlin tutarında tazminat ödendiğini açıkladı.

Veçhi ayrıca, TMK’nın beş davada iade, iki davada mübadele ve tazminat, sekiz davada ise hem iade hem tazminat kararı verdiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025, 09:00