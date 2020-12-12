400 milyon açık var

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, salgın sürecinin başarı ile atlatılması ve yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için bir an önce hükümetin çalışmaya başlaması, bütçenin geçirilmesi ve Türkiye ile yeni bir mali iş birliği protokolüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Saner, aralık ayında 400 milyonluk bir bütçe açığı olduğunu kaydetti. Mevcut durumda 13. maaşlar konusunda sıkıntı olduğunu ifade eden Saner, “Vatandaşımıza negatif enerji yayma gibi bir şey yapmak istemem ama hükümetin bir an önce güvenoyu alması 2021 yılı bütçesini halletmemiz ve Türkiye ile yeni bir mali protokol yapmamız şarttır. Anavatan Türkiye’nin desteğimiz olmazsa covid-19 süreci altından kalkmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Saner, hükümetin sorun yaşamadan güvenoyu alacağını da kaydetti

Başbakan Ersan Saner bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladı.

İlk hedef icraat hükümetiydi…

Ersan Saner, “Niçin ilk kez size görev verildiğinde bir hükümet kurmadınız da şimdi kuruyorsunuz” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, ilk hükümeti kurma görevi aldığında ülke ihtiyaçları için bir icraat hükümeti kurmak istediğini ancak güvenoyu alacak bir hükümet kurma noktasına gelemeyince demokratik teamüller gereği görevi iade ettiğini ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bir deneme yapması olanağını yarattığını belirtti.

“Üç partinin fikir birliği var”

Başbakan Ersan Saner, bir başka soru üzerine de 3’lü hükümetin kurulmasında görüş birliği sağlanması açısından bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi ve şunları kaydetti:

“Zaten hükümet ortaklarımızla 1 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde aynı idealler için birlikte çalıştık. Kıbrıs konusu, kapalı Maraş’ın açılmasına bakışımız aynıydı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda başarıyı daha kolay yakaladık. 3 parti arasında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oluşan fikir birliği, hükümet kurmada etkili oldu”

“Güvenoyu sorun olmayacaktır”

Bazı milletvekillerinin sağlık sorunları nedeniyle hükümet listesinin okunduğu Meclis toplantısına geç geldiğini anlatan Saner, güven oylamasında bir sorun yaşanmayacağını belirtti.

“UBP’deki bütün arkadaşlarımızın sorumluluk sahibi olduğunu biliyorum” diyen Saner, “Özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminden bu yana hepsi ile sıkı bir çalışma içerisindeydim. Oğuzhan Bey’in böbrek taşı sıkıntısı olduğunu biliyorum. Yasemin Hanım da Meclis’e rahatsız bir şekilde geldi ve sonra hastaneye gitti. Güven oylaması sıkıntısı yaşayacağımız durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlık konusunda düzen sağlanacak”

Başbakan Saner , yeni hükümetin vatandaşlık konusunda ne yapacağının sorulması üzerine de “Herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Biz Hükümet Protokolü’ne aynen şunları yazdık; halkımızın hassasiyetleri ile ülkemizde çalışma izni ile bulunan çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır. Ama yaşanan gerçekler ve mevcut yasalarımız vardır” dedi.

Sözlerine “Yasalar eğer evli bir erkek KKTC vatandaşı ise eşi 1 yıl içinde vatandaş olabilir diyor… Eğer kadın KKTC vatandaşı ise eşi 3 yıl içinde vatandaş olur. Bu kurallar şimdi değil eskiden konuldu. Bu bağlamda bekleyen vatandaşlıklar varsa olacak” şeklinde devam eden Saner, “Ya da bu ülkede doğacak 18-19 yaşına gelecek insanlar vatandaş olamayacak ve gidecek. Bunu gönlünüz kabul eder mi? Bizim hedefimiz hak eden insanların vatandaşlık almasıyla ilgilidir. Bu konuda hükümet protokolüne sadık kalarak yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:53