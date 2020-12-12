Sağlıkları iyi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin şimdiki baş doktoru Adil Özyılkan ile bir önceki baş doktoru Bülent Dizdarlı 14 günlüğüne karantinaya girdi.

“Hastanede birlikte görev yapmakta olduğumuz bir arkadaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendimizi izole edip PCR testlerimizi yaptırmış bulunmaktayız” diyen Adil Özyılkan, şunları kaydetti:

“Test sonuçlarımız negatif olmakla birlikte kimseyi riske atmamak adına ikinci PCR testlerimiz yapılana dek kendimizi izole etmeye devam edeceğiz. İlgilenen, arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımız çok şükür yerindedir. Birbirimizi korumak adına maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya dikkat edelim.”

Dizdarlı: Kimseyi riske etmeyeceğiz

Dr. Bülent Dizdarlı ise sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Pazartesi, hastane kalkındırma derneğinin toplantısını yaptık. Hastaneye yeni bir PCR test cihazı almak için karar ürettik. Cihazı dernek olarak hemen satın alıp perşembe günü de Sağlık Bakanlığına teslim ettik. Teslim törenine bir arkadaşımız rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. İşte o arkadaşımızın rahatsızlığı artınca yapılan test sonucu da pozitif çıkıp tedaviye alınınca, bizde temas ekibi prosedürü gereği kendimizi izole ettik. Bugün yapılan test sonucumuz tamamımızın negatif çıktı ama kimseyi riske etmeme adına izolasyon sürecimizi devam ettiriyoruz.

İkinci testlerimiz pazar günü yapılacak ama 14 günlük karantina süresini tamamlayacağız. Kimseyi riske etmeyeceğiz. Bu arada merak edenler için söyleyeyim, sağlıklarımız gayet iyi.”

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:53