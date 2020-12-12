Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir aracın içerisinden çaldığı banka kartı ile harcamalar yapan Hamad Assadi’nin, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı ortaya çıktı. Hırsızlık meselesi ile ilgili soruşturması tamamlanan Assadi, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, 7 Aralık 2020 tarihinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’ne bir ihbarda bulunularak, zanlı Hamad Assadi’nin, kendi adına ait olmayan bir banka kartı ile çeşitli işletmelerden alışveriş yaptığının bildirildiğini, bunun üzerine zanlının aranmaya başlandığını söyledi.

Yapılan aramalar sonucunda zanlının saat 00.00 raddelerinde bir bahis salonu içerisinde tespit edildiğini ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne celp edildiğini anlatan Türe, zanlının kendilerine, “Çalma niyetim yoktu, ihtiyaçlarımı giderdikten sonra kartı ve masrafı geri ödeyecektim, kartı araçtan ödünç aldım” şeklinde izahatta bulunduğunu ancak adli şubeye çağrılan kart sahibinin, zanlıyı tanımadığını ve şikayetçi olduğunu bildirmesinin ardından, zanlının tutuklandığını aktardı.

Kaçak olduğu anlaşıldı

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Türe, tahkikat süresi içerisinde, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının, ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini bildirdi ve yasal statüde olmayan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 1 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:53