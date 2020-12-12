‘Bally’, çekeni uçuruyor

Halit DAĞGÜL

Başkent Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yakınlarında dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Ümit Ertuğrul yaralandı. Kazaya sebebiyet veren HA 530 plakalı aracın içerisindeki çok sayıda ‘Bally’ türü yapıştırıcı ise görenleri hayrete düşürdü. Polis, sanayi tüpü bir yapıştırıcı olan ve uyuşturucu niyetine kullanıldığı bilinen Bally’leri de emare olarak aldı. Kazadan sonra sırra kadem basan HA 530 plakalı araç sürücüsü ise her yerde aranıyor.

Polisten alınan bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen HA 530 plakalı araç güney istikametine seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip o esnada karşı istikametten gelen 34 yaşındaki Yahya Acır yönetimindeki RD 504 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Ümit Ertuğrul, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Ümit Ertuğrul’un sol kolunda kırık olduğu tespit edildi. Yetkililerden kazazedenin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren ve olayın ardından kayıplara karışan HA 530 plakalı aracın sürücüsünün polis tarafından arandığı bildirildi.