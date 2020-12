Kamyon çarptı

Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ahmet’le birlikte 4 kişi daha hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza önceki sabah Las Vegas dışında bir kamyon sürücüsünün, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Trajik kazada, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’in de aralarında bulunduğu beş bisikletçi can verdi.

ABD yetkilileri resmi olarak hayatını kaybeden dört erkek ve bir kadının adını henüz açıklamamasına rağmen, Ahmet Aksoy’un hayatını kaybeden bisikletçiler arasında olduğu öğrenildi.

Aksoy Ahmet, 1991 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olmasının ardından hayatına İngiltere ve ABD’de devam etmişti. Üç çocuk babası olan Aksoy Ahmet, ABD’nin Nevada eyaletinde yaşıyordu.

The New York Times’ın haberine göre; kamyon, sabah 09.30 sıralarında Searchlight’ın kuzey bölgesinde seyreden yaklaşık 20 bisikletçiye arkadan şiddetli şekilde çarptı.

Nevada Otoban Devriyesi, beş bisikletçinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere dört bisikletçinin de yaralandığını bildirdi.

Otoban Devriyesi ayrıca müfettişlerin kamyonun bisikletçi gruba neden çarptığını bilmediklerini ifade ederken, kamyonun yola çıkarak gruba çarptığını ve ardından da bisikletçilere eşlik eden Subaru Hatchback model bir araca vurduğunu belirtti. Subaru aracın önünde bir başka grup bisikletçinin seyretmekte olduğu da kaydedildi.

“Bütün gündür ağlıyorum”

Bisiklet gezintisini düzenleyen ve çarpışma sırasında bisikletçi arkadaşlarının önünde giden Michael Anderson “Bedenlerine bakarak üç kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyebilirsiniz” dedi.

Büyük üzüntü içinde olduğunu ifade eden Anderson, “İkisi gözlerimin önünde öldü. Bütün gündür ağlıyorum” diye ekledi.

Otoban Devriyesi Sözcüsü Travis Smaka, kamyon sürücüsünün olay yerinde kaldığını ve yürütülen soruşturma çerçevesinde iş birliği yaptığını söyledi.

Smaka ayrıca sürücünün alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığına inandıklarını, soruşturmanın devam etmesinden dolayı şu ana kadar herhangi bir suçlama getirilmediğini belirtti.