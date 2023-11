"Kaşıkla kıyma alanlar var"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta belirli bir kesimin yaşam düzeyi yükselirken, dar ve sabit gelirli vatandaşların geçim derdi giderek artıyor. Diyalog muhabirine konuşan ve bir kilo kıymanın 340 liraya yükseldiğini belirten kasaplar “inanması zor ama bizden 50 liralık kıyma isteyenler vardır. Bu paraya çocukları için bir çorba kaşığı kıyma alabiliyorlar” dedi.

Balıkçılar ise şu sıralar Hamsi’nin bollaştığını belirtirken “onun fiyatı da 130 ile 150 lira arasında değişiyor” diyerek, Voppa’nın 150, deniz levreğinin 330, Barbun’un 250 ile 400 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını söyledi. Balıkçılar “özellikle hamsi ve voppa balığına ilgi var” diyerek, dar ve sabit gelirli ailelerin, diğer balık türlerinden alamadığını kaydetti.

Ne dediler?..

Zarif Kesnik

“Balık satışları gayet iyi gidiyor. Son zamanlarda vatandaşlar balık almaya yöneldi. Bu zamanlard balığın en iyi zamanıdır. Balıkların yağlı ve omega açısından zengin olduğu bir dönemdeyiz. Hamsi, kaya levreği, voppa, barbun, kalamar, sibya, jumbo karides bulunur. Çipuralar 220 TL, levrek 250 TL, deniz levreği 320-330 TL, voppa 150 TL, hamsi 130-150 TL arası, sibya 300 TL, kalamar 400, barbun 250-400 TL arası ve ahtapot 450 TL’den satılıyor. Haftanın en az iki günü balık tüketilmesini öneriliyor. Vatandaşlar etin de pahalı olması nedeniyle balık tüketimine daha fazla yöneldi.”

Ahmet Kamkam

“Et satışları durgun gidiyor. Pahalılık nedeniyle insanların alım gücü düştüğü için pek fazla et alamıyorlar. Et fiyatları normalde yüksektir ancak kira ödemediğim ve hayvan beslediğim için piyasanın altında fiyatlara satış yapabiliyoruz. Dana 340, kuzu 360 TL’den satılıyor. İnsanlar eskiden aldığı gibi alamıyor ve bugün 50 liralık kıyma isteyen insanlar vardır. 50 liralık kıyma bir çorba kaşığı kadardır. Özellikle son zamanlarda et alamayan insanlar kemik de talep ediyor ve yemeklerini kemik kaynatarak yapıyor. Biz kemiğe para almıyoruz ancak insanların kemiğe muhtaç oluşuna üzülüyoruz.”

Azmi Erkasap

“Et satışları beklentimizin altındadır. Fiyatlar güney ile hemen hemen aynı fiyattadır. Bizde dana eti biraz daha pahalıdır. Alternatif olmadığı için ve başka yerden et gelmediği için vatandaşlar, buradaki eti almak zorunda kalıyor. Diğer yandan üreticiler de haklı çünkü yem fiyatları aldı başını gidiyor. 500 liraya büyük marketlerde kıyma satıyorlar ancak bizde fiyatı daha yeni 400 lira oldu. Dana fiyatları çok yükseldi. Kuzu eti kilosu 320-400 TL arasıdır. Satışlardan memnun olmasak da işimizi döndürüyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 09:40