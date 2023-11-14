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Serbest kaldı

Görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle açığa alınarak, mahkemeye havale edilen Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan hakkındaki dava düştü

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Serbest kaldı
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Lefkoşa Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı 2016-2017 yılları arasında polis tarafından aranan bir kişinin ülkeye girişine yardım ettiği, bunun karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla açığa alınarak,  yargıya havale edilen Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan hakkındaki dava düştü. 
Savcılık, davanın tanıklarını hazır edemediği için takipsizlik dosyaladı. Altan dün ilk duruşma için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.
Kıdemli Savcı Mustafa  İldeniz, davanın tanıklarını hazır edemediğini, bazlarının  yurt dışında olduğunu belirterek, takipsizlik dosyalanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, 2 Kasım’da “Rüşvet almak, "menfaat temini için sahte, gerçek dışı ve hukuka aykırı evrak düzenlemek, imzalamak, tasdik etmek ve vermek”, “sicillerde sahtekarlık yapmak", "tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etmek", Görevi kötüye kullanmak", “Görevi ihmal etmek”, kamu görevlilerinin sahtekarlık yapmaları ve emniyeti suistimal etmeleri” suçlarından itham edilerek, tutuklanarak, cezaevine gönderilen Altan hakkında takipsizlik dosyalanmasına emir verdi.
Böylelikle Altan, hakkındaki davada takipsizlik kararı verildiği için serbest kaldı.

Ne olmuştu
Altan’ın “evrak sahteleme, tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temini” suçlarından aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkut Hafız isimli şahsa İngiltere’den KKTC’ye dönmek isterse ülkeye serbestçe giriş yapabileceğini sağlayacağı yönünde vaat verdiği iddia edilmişti. Hafız’ın da Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı, Ali Savaş Altan’a da İngiltere’den araba getirdiği öne sürülmüştü. 
Hafız’ın “Altan’a rüşvet verdiğine” dair iddiası üzerine soruşturma amaçlı tutuklanan Altan, teminatla serbest bırakılmıştı. Altan, 2 Kasım’da 7 davadan itham edildikten sonra tutuklanmıştı.  

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