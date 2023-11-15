‘Seçimden önce olmalı’

Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP'nin il başkanları, partinin yeni genel başkanı Özgür Özel başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası CHP’li başkanlar, tüzük değişikliğinin yerel seçim sürecine sıkıştırılmasını uygun görmediklerini belirtti ve “Tüzük kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır” açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, İl Başkanları Toplantısı yapıldı. Parti genel merkezindeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Yerel seçime hazırlık çalışmalarının ele alındığı belirtilen toplantıda tüzük kurultayının da gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantının ardından 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı. Tüzük kurultayının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda tavsiye kararı alındığı belirtilen açıklama şöyle:

“Partimiz Tüzüğünde kapsamlı değişikliklerin yapılması için Tüzük Kurultayımızın toplanması konusu 14/11/2023 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantımızda değerlendirilmiştir.

Parti yönetimimiz tarafından Kurultay'dan önce ilan edilen Tüzük Kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte Kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken Aralık ayının sonuna denk gelecektir.

Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 138 gün kalmıştır.

Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir. Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, önseçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir. 81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir.”