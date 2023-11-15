Liderler saygıyla anıldı

KKTC’nin 40. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarında tören düzenlendi.

Protokolün yerini almasıyla başlayan törenlerde ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıtlara çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törenler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ile sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kabinedeki bakanlar, bazı milletvekilleri diğer sivil ve askeri zevatla, okul temsilcileri katıldı.