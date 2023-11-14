‘Sizi yakarım’

Lefkoşa Adli Şube’de bir meseleyle ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınırken, polisi darp eden Murat Bingöl tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının “ polisi darp, görevinden men” ve “şiddet kullanma tehdidinde bulunma” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Polis memuru, 11 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçuyla ilgili Lefkoşa Adli Şube’de sorgulanan zanlının polis çavuşu A.Ö.’yü “siz bana hesap soramazsınız” dedikten sonra göğsünden iterek, darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde içerisinde bağırarak, “Beni tutuklarsanız hem sizi hem kendimi yakarım. Ben güvenlik görevlisiyim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası ve askıda davası olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.