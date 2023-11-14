Halkın Partisi destek olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) geçtiğimiz aylarda açmış olduğu ve ”torpil” iddialarının karıştığı münhal için sınava giren ve kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Sema Dolu isimli genç süreci yargıya taşıdı.

Dolu, yargı sürecini Halkın Partisi’nin desteğiyle sürdürecek.

HP, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve “Girdiği sınavda normal şartlarda işe girebilecek şekilde puan alan ama başkalarına torpil yapıldığı için işe alınmayarak hakkı yenilen Dolu’nun isimli genç mahkemeye başvurduğunu” aktardı.

Açıklamada, “Gayrimeşru UBP-DP-YDP hükümeti tarafından tanıdık, partili, hısım ve akrabaların işe alındığı, sınavların göstermelik bir hale dönüştürüldüğü ve böylece gençler arasında fırsat eşitliğinin yerle bir edildiği bu istihdam uygulaması mahkemeye taşınmış oldu” denildi.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce kamuoyuna da yansıyan şaibeli bir sınavla UBP bürokratlarının, örgüt başkanlarının, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin yakınları, kamuoyunda da tepki görmesine rağmen kurumda işe alınmıştı.

Mücadele etmeliyiz

Süreçle ilgili dava açan Sema Dolu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun yalnızca bir iş meselesi olmadığını, ülkemizde önemini kaybeden liyakatın yeniden önem kazanması için atılan bir adım olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Dolu'nun paylaşımı şöyle:

" Bu süreçte bana maddi ve manevi destek olan Sevgili Kudret Özersay başta olmak üzere Halkın Partisi'ne çok teşekkür ederim. Bunun yalnızca bir iş meselesi olmadığını, ülkemizde önemini kaybeden liyakatın yeniden önem kazanması için atılan bir adım olduğunu belirtmek isterim. Kıbrıs Türk gençliği olarak sonuç ne olursa olsun yıllarca döktüğümüz terin her damlasına sahip çıkmalı ve ülkemizde kök salmaya devam etmek için mücadele etmeliyiz."