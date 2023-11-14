21 Kasım’a ertelendi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ hakkındaki dava dün de ertelendi.

İskele Kaza Mahkemesi’nde oturumlarını yürüten Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna dün çıkarılan Sefer Buğra Altundağ’ın avukatı, Başsavcılık ile son bir görüşme yapma niyetinde olduklarını bildirdi ve mahkemeden son kez süre talep etti. Mahkeme, talebi uygun gördü ve dava 21 Kasım 2023 tarihine ertelendi.

Davanın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.