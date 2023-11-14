Tümü tedavi altında

Ömer KADİROĞLU

Bafra köyü çemberi ile oteller bölgesi çemberi arasındaki anayol üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Girne-Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen kazada ise 5 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa-Girne anayolunda gerçekleşen kazada ise iki bisiklet sürücüsü yaralandı, kazaya neden olduktan sonra kaçan şahıs, birkaç saat sonra polis tarafından yaralandı.

Meydana gelen kazalarda yaralanan toplam 14 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Dikkatsizlik sonucu 5 kişi yaralandı

Girne-Tatlısu anayolundaki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kaza, Artem Dmitriev’in yönetimindeki VD 695 plakalı araç ile Tatlısu istikamete doğru seyrederken, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesiyle ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mahmut Yıldız yönetimindeki HP 160 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan VD 695 plakalı araç sürücüsü Artem Dmitriev, HP 160 plakalı araç sürücüsü Mahmut Yıldız ve HP 160 plakalı araçtaki yolcular Numan Ali (E-25), Bilal Ahmed (E-26) ve Sawer Husen’in (E-30), olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Çarptı, kaçtı, yakalandı

Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabah bisikletli iki kişiye çarpan sürücünün 28 yaşındaki İbrahim Olamilekan Awoyode olduğu tespit edildi. Awoyode tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Girne ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında saat 06.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında kazaya methaldar aracın VM 220 plakalı araç olduğu, sürücüsünün ise İbrahim Olamilekan Awoyode olduğu tespit edildi. Awoyode tutuklandı.

Bu arada kaza sonucu yaralanan Berkal Volkan (E-36) ve Nurettin Ulvi’nin (E-46) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.



Alkollü sürücünün neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Bafra köyü çemberi ile oteller bölgesi çemberi arasındaki anayol üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki 255 promil alkollü sürücü yoldan çıkarak palmiye ağacına çapıp takla attı ve bahçe tellerine çarparak yaklaşık bir metre derinliğindeki arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, yaralanan araç sürücüsü Mahmut Demir (E-19), yolcular Farukhan Yeşilalp (E-24), Oğuzhan Çelik (E-24), Niyazi Turan (E-28), Kadir Demir (E-19), Mustafa Berk Ümütlü (E-23) ve Mehmet Pala’nın (E-22) tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.