Projeleri hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini söyledi. Bu yönde atılması gereken birçok adım olduğunun altını çizen İncirli, plan ve projeleriyle göreve hazır olduklarını belirtti.

Açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Doğuş Derya ve Fide Kürşat ile Kamu İşçileri Sendikası’nı ziyaret eden Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’da insanların beklentilerinin çok düştüğünü” söyledi.

Emek mücadelesinin, hayatın en önemli alanlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, sendikaların verdiği mücadelenin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşa’nın herkesin gurur duyacağın bir başşehir olması gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, Lefkoşa’nın siyasi, ekonomi ve sosyal yaşamın kalbi olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşalıların uzunca bir süreden beri hayallerinin yıkılmış durumda olduğunun altını çizen Usar İncirli, “İnsanların beklentileri çok düştü. Bu hayalleri büyütmenin yaşamsal bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. Alt yapı bakımından da çok eksik bir Lefkoşa’da yaşandığını savunan Usar İncirli, Lefkoşa’da yetki karmaşası olduğunu öne sürerek, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacaklarını kaydetti. Usar İncirli, “Toplu taşıma sorununun masaya yatırılmamasını kabul edemiyorum” ifadelerini kullandı.