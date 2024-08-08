‘Navkratis Ulusal Planı’

Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve çatışma nedeniyle bölgede alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarken Rum yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının kaçak halde ülkeye toplu girişi ihtimaline karşı hazırlık yaptı.

Savaşın Lübnan’a yayılması ihtimali nedeniyle ülkeye toplu düzensiz göçmen girişleriyle ilgili “Navkratis” (denizci) kod isimli “Özel Ulusal Plan”ının güncellendiği haber verildi.

Fileleftheros, Rum Muhaceret ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in geçen pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu’na sunduğu yeni güncellemeleri aktardı.

Buna göre, ilk önce Rum Savunma Bakanlığı’nın ardından da Sığınma Dairesi’nin sorumlu olduğu Özel Ulusal Plan’da yapılan ana değişiklikler kapsamında düzensiz/kaçak göçmenlerin tutulduğu “Purnara” kampının kullanım şekli, tarama-kayıt-denetim prosedürlerinin uygulanacağı “İlk Kabul Merkezi” haline getirildi.

Planın hayata geçirilmesi şartları da netleştirildi. Buna göre, deniz yoluyla ya da Yeşil Hat üzerinden günlük 100’den fazla kişinin Güney Kıbrıs’a ulaşması halinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Harekat Kontrol Merkezi aracılığıyla verilecek mesajla devreye sokulması eklendi.

Planda göçmenlerin ulaşma şekline göre müdahil birimlerin üstleneceği roller de belirlendi. Adaya varış sırasında göçmenlerin polis tarafından teslim alınması, kontrol ve kayıt işlemlerini yaparken Sivil Savunma lojistiği üstlenecek.

Purnara’nın aşırı dolması halinde Sivil Savunma Teşkilatı tarafından Purnara çevresine ilave kamplar kurulmasını da öngören plana, duruma göre EUROPOL, FRONTEX, EUAA’dan destek talep edilmesi olanağı da eklendi.

Planın uygulanmasında herhangi bir rolü bulunmayan Bayındırlık, Elektromekanik Dairesi, Avrupa Fonları ve Dayanışma Fonları Birimi, Nüfus ve Muhaceret Dairesi, KİT’ler, örgütler ve diğer devlet birimleri plandan çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı ile paralel olarak Genel Sağlık Sistemi’nin Ruh Sağlığı ve Ambulans Birimi de plana eklendi.

Plana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin katkısı ve “Zinon” Koordinasyon Merkezi’nin hazırlığı da dahil edildi.

Genel olarak “Navkratis (Denizci)” Özel Ulusal Planı, Güney Kıbrıs’a üçüncü ülke vatandaşlarının toplu halde ulaşmasının yönetilmesi için yapıldı.