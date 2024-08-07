‘Bırakın gideyim’

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde yaşayan 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna musallat olan ve mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Bangladeş uyruklu Sajip Miah dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kız çocuklarına İngilizce seni seviyorum notu yazan, elleriyle kalp işareti yapan bir hafta süreyle tacizlerini sürdüren zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Zanlı ise ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli Karakolunu arayan vatandaşların, yabancı uyruklu bir şahsın, Ortaköy'de Ali Hasip Sokakta oyun oynayan 13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu rahatsız ettiğini söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti.

Polis, alınan ihbar üzerine bir ekibin olay yerine gittiğini, vatandaşlar tarafından alıkonulan zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, görgü tanıklarından alınan ifadeler sonucu zanlının bir haftadır aynı kızları sokakta oyun oynadıkları esnada taciz ettiğini; çocuklara bir kağıda adını, telefon numarasını ve seni I love you yazarak verdiğini, elleriyle kalp işareti yaparak genel rahatsızlık suçunu işlediğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlının 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplamda 208 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde davasını ve suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.