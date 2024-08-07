Polis arıyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski eşine, mahkemenin koruma emrine rağmen sürekli tehdit mesajları atan İranlı Mahdi Damircihi, ülkeye giriş yaptığı esnada polis tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Onur Gazinocu, zanlının, 3 Ocak ile 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında, mahkemenin vermiş olduğu ve içeriğinde, telefon ile aramama veya mesaj atmama ibarelerinin de olduğu koruma emrine riayet etmeyerek, eski eşine whatsapp uygulaması üzerinden sürekli olarak tehdit mesajları attığını söyledi. Olayın 17 Temmuz’da polisin bilgisine geldiğini belirten polis, zanlının yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Zanlının, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis, İran vatandaşı olan zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

