Konuş Olgu

Lefkoşa'da düzenlenen Bozkurt Operasyonunda aracından bir kilo 200 gram uyuşturucu bulunan

Olgu Kasapoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde kurye olduğunu itiraf eden, daha önce de uyuşturucu aldığını ve bir şahsa teslim ettiğini söyleyen zanlının suç ortakları aranıyor.

Soruşturma geniş çaplı sürerken, zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu sonucu zanlı Olgu Kasapoğlu’nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, araçta 11 bin 255 Dolar, 4 bin Sterlin, bin 340 Euro ve 7 bin 400 TL para da bulunduğunu aktardı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi Beyarmudu Sınır Kapısında aranmakta olan bir şahıstan aldığını, Lefkoşa’da bir şahsa teslim edeceğini, karşılığında 400 Euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde de bir şahsa uyuşturucu teslim edip, 200 Euro aldığını söylediğini açıkladı. Polis, başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini zanlının uyuşturucu maddeyi nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırmasının yapılacağını ve aranan şahıs olduğunu söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini de ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024, 10:01