Böyle gitmez

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik üretiminin yetersiz olmasının yanı sıra zamlı faturalar yüzünden maliyetlerin arttığını belirten küçük sanayi işletmecileri “rekabet şansımız azalıyor ve işimizi olumsuz yönde etkiliyor” diyerek, güneş enerjisine yatırım yapılmasını istiyor. Kıbrıs’ın bu konuda avantajlı bir ülke olduğunu belirten sanayiciler “ülkeyi yönetenlerin bunu değerlendirmek yerine kirli yakıtla üretimi sürdürmeleri doğru değildir” diyor.

Elektrik kesintisi olduğu zaman, çalışanların üretimden koptuğunu ve bir köşede oturup beklemek zorunda kaldıklarını belirten sanayiciler, halkın pahalılıktan şikayet ettiği bir dönemde, üretim maliyetlerinin daha da arttığını belirtiyor, güneş enerjisine yatırım yapmak isteyenlerin teşvik edilmesini öneriyor.

Ne dediler?

Kamber Denizalp (Alu Denizalp Alüminyum)

“Elektrik faturamız geçtiğimiz aya göre 10 bin lira arttı. Geçen ay 29 bin TL civarında gelen elektrik faturası bu ay 39 bin liraya çıktı. Bu yüksek faturalar işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor çünkü maliyetlerimiz artıyor. Diğer yandan elektrik kesintileri de yaşanıyor ve bu durum işlerimize olumsuz yansıyor. Elektrik faturalarının yükselmesinin nedeni Kıb-Tek’in kuruma gereksiz personel yığmasıdır. Türkiye’den kablo ile elektrik gelirse ancak bu yüksek faturalardan ve kesintilerden kurtulabiliriz.”

Erdinç Türker (Akdeniz Mobilya)

“Elektrik faturamız ortalama 70-80 bin lira civarı geldi. Maliyetlerin çok arttığı bu günlerde yüksek elektrik faturaları işlerimizi olumsuz etkiliyor. Havalar çok sıcak ve klima açmak zorundayız. Bir de elektrik kesintileri ile mücadele ediyoruz. Elektrikler kesildiği zaman üretimimiz duruyor ve elektrik gelene kadar hiç bir şey yapamıyoruz. Elektrik kesintileri ve yüksek faturalarla ilgili çalışmalar bekliyoruz. Sanayi bölgesi üretim yeri olduğu için elektrik çok önemli ve buna bağlı olarak altyapıların güçlendirilerek elektrik kesintilerine son vermelerini istiyoruz.”

Ali Çıralı (Çıralı Plastik)

“Güneş panellerimiz olduğu için fatura düşük geliyor ancak yine de elektrik faturaları çok yüksek. Bizim sektörde bir dakikalık kesinti 2 saatlik iş kaybına neden oluyor. Kesinti olduğu zaman 50 personel oturup elektriğin gelmesini bekliyor. Eğer çok mecbur kalınacaksa ve elektrik kesilecekse bunu üretim yapılan sanayi bölgelerinde yapmamaları gerekiyor. Elektrik olsun da fiyatı ne isterse olsun diyoruz ancak olmuyor sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Devlet işletmeci olamaz. Olursa da işte böyle olur. Bu noktada elektrik üretimi ve dağıtımının tamamen özelleştirilmesi gerekiyor. Bu işi iyi bilen firmalara vermeleri gerekiyor. İnşaatlar hızla ilerliyor ve bunların hepsinin elektriğe ihtiyacı vardır. Bu noktada yeni yatırım yapmaz ve elektrik konusunda yeni teknolojiler getirmezseniz 4-5 sene sonra Kıb-Tek hiç elektrik veremez duruma gelecek.”

Ahmet Çıraklı (Çıraklı LTD)

“Elektrik güneş paneli kurduk ve 50 KWA’lık panelimiz olmasına rağmen üzerine 20 bin TL de elektrik faturası ödüyoruz. Panellerimiz olmasa 100 binlere kadar çıkacaktı. 1979 yılından beri elektrik sorunu çözülemedi ve bunda gelmiş geçmiş tüm hükümetler suçludur. Çünkü elektrik kurumuna yatırım yapmak yerine her kaynak bulduklarında memur istihdam ettiler. Elektrik kesintileri nedeniyle çok büyük zarar oluşmaktadır. Bol güneşli bir ülkeyiz ve güneş solar sistemleri kurularak elektrik üretimine geçilmesiyle kesintilerden de yüksek faturalardan da kurtulabileceğimizi düşünüyorum.”

Mehmet İşlek (Mustafa Güler Mobilya)

“Elektrik faturamız her ay katlanarak geliyor. Geçtiğimiz ay 14 bin ,bu ay 17 bin lira fatura geldi. Elektrik faturalarımızı düzenli ödüyoruz ancak yine de kesintiler yaşıyoruz. Elektrik kesintileri de işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Elektrikler kesildiği zaman siparişler aksıyor ve müşterilerimizle rezil oluyoruz. Bu sorunun artık çözülmesini istiyoruz. Artık güneş panelleriyle veya Türkiye’den elektrik getirerek bu sorunu çözmeleri lazım.”

Savaş Özyakar (Nur Glass)

“Elektrik faturamız her ay farklı geliyor. 12 bin TL ile 15 bin lira arası değişiklik gösteriyor. Bu durum işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Elektrik kesintileri de yaşanıyor ve işler aksıyor, adamlar oturup beklemek zorunda kalıyor. Elektrik sorunu nasıl çözülür bilmiyorum ancak sorunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. 3 çocuklu bir aileye 10 bin lira elektrik faturası geliyorsa bu insanlar nasıl geçinecek. Devlet ivedilikle bu işe bir çözüm bulmalıdır.”