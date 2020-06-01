Kaynağın adil dağıtım uyarısı

RES-BİR, ülkede 2 bin işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade etti ve bu zor süreçte “Türkiye’den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma” çağrısı yaptı.

RES-BİR Başkanı Salih Kayım, turizmin olmadığı, öğrencilerin ülkelerine döndüğü, Güney sınır kapılarının da kapalı olduğu bu süreçte özellikle elektrik, personel, dövize endeksli kira ve yatırımlar gibi sabit giderlerin yüksek olduğu sektörün ayakta durmasının mümkün görülmediğini belirtti.

RES-BİR Başkanı Salih Kayım yazılı açıklama yaparak, KKTC halkının yanında olduğunu her konuda hissettiren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederken, yardımların büyük bölümünün kamu maliyesindeki açıkların kapanmasına kullanılacağını geriye kalan kısmın tüm reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılması gerektiğine işaret etti.

Kayım, şunları kaydetti:

“Gelecek olan destek, tüm reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılmalıdır. Bu çok değerli kaynak, reel sektördeki haksız rekabeti ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmadan kullandırılacak olursa, maalesef sadece bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak.

Toplumun geneline bir yarar sağlamayacağı gibi, herhangi bir katma değer sağlamadan da kaybolup gidebilecek.”

Salih Kayım, turizmin olmadığı, öğrencilerin ülkelerine döndüğü, Güney sınır kapılarının da kapalı olduğu bu süreçte özellikle elektrik, personel, dövize endeksli kira ve yatırımlar gibi sabit giderlerin yüksek olduğu sektörün ayakta durmasının mümkün görülmediğini belirtti.

Kaynaklar eşit dağıtılmalı

RES-BİR Başkanı Kayım açıklamasında şunları da belirtti:

“İşletmelerin faaliyet göstermeye başlaması ile işyerlerini açamayan, açılımın üzerinden bu kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen kapatan birçok meslektaşımız mevcut iken; Türkiye Cumhuriyeti’nin etinden tırnağından ayırarak ülkemize gönderdiği destek paketinin tüm sektörlere eşit ve adil dağılımı sağlayacak düzenlemeler yapılarak kullandırılması hayati önem arz diyor.

Bu nedenle ülkemizin markalaşmasına, imajına ve istihdamına büyük katkı sağlayan sektörümüz, ülkemizin üreten ve katma değer sağlayan sektörlerinin başında gelerek, ekonomimize büyük katkı sağlayan RES-BİR olarak bizler tüm camiamızla birlikte hükümeti yakından izlemeye ve uyarmaya devam edeceğiz.”