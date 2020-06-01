Yangınlar ve ihmallerle ilgili hesabı sorulmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başta son dönemlerde meydana gelen yangınlar olmak üzere, mevzuata uygun kararlar alınmaması ve yıllardır çalıştırılmayan

950 bin Euro’luk yangın uyarı sistemiyle ilgili Meclis’te araştırma komitesi kurulmasını önereceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, son günlerde ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlar neticesinde ciddi zararların oluştuğunu belirterek, geçmişte yaşanılan onca acı tecrübeye rağmen maalesef halen gerekli derslerin çıkarılmadığını vurguladı.

Özyiğit, yangınlara karşı gerekli altyapıya yıllarca önem verilmediğini, siyasi önceliklerin toplumsal önceliğin yerini aldığını savundu. Özyiğit, son yangınların sonrasında geçmişte görev yapan bazı kişilerin ifşaat niteliğindeki söylemlerinin sorumsuzluğun ve suiistimallerin açık ve net göstergesi olduğunu kaydetti.

Son yangınlarla ilgili de mevzuata uygun önlemleri zamanında almayan UBP-HP Hükümeti’nin ciddi bir ihmali olduğunu ileri süren Özyiğit, Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin oluşturulmasında geç kalındığını, yangın gözcülüğünün yapılmadığını, riskli bölgelerdeki temizliğin de yapılmadığını söyledi.

Ortada bir sorumsuzluk varsa bunun bir bedeli olmalı

TDP Genel Başkanı Özyiğit, devre dışı kalan sistem dahil olmak üzere yangınlarla ilgili sorumsuzluğu olan tüm yetkililere yönelik Meclis’te bir Araştırma-Soruşturma Komitesi kurulmasını önereceklerini ifade etti ve “Ortada bir sorumsuzluk varsa, bunun da bir bedeli olmalı” dedi.

Ülkede bugüne kadar yanlış yapanların sorumsuzluğu nedeniyle toplumsal zarara yol açanların bedel ödemedikleri gibi, bu çarpık sistemin nimetlerinden yararlanmaya devam ettiklerini belirten Özyiğit, gerekli komite kurularak bu konuların araştırılması için kararlı bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

Özellikle son çıkan bazı yangınlarda şüpheli bazı kişilerin tutuklandığını, bazılarının da zaten suçlarını itiraf ettiklerini belirten Özyiğit, suçun tespiti halinde gerekli cezaların mutlaka verilmesi gerektiğini kaydetti.

Uzmanlar uyarmıştı

Özyiğit, ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam’ın son yangınlardan bir ay önce 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülkedeki yangın müdahaleleri ve alt yapı hazırlıklarında eksikliklere dikkat çekerek, özellikle tarım alanlarında yangın söndürücü bulundurulmasının yasal zorunluluk olduğunu belirttiğini anımsattı. Özyiğit, son haftalarda meydana gelen arazi yangınlarının söz konusu uyarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Özyiğit, “Eğer yetkililer bu uyarıyı dikkate almış olsalardı, hem yangınlar en aza indirilecek, hem de oluşan zararların boyutu çok daha az olacaktı” ifadelerini kullandı.

İhmalkârlığın ve sorumsuzluğun faturasının ağır olduğunu bunu da tüm toplumun birlikte ödediğini belirten Özyiğit, “Bugüne kadar çok şey kaybettik, umarız artık gerekli dersleri çıkararak toplumsal geleceğimizi düşünerek hareket ederiz” dedi.