Başka yere çekilmesin

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tatar, anlaşmada yer alan “Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı’nın ( ARMA) Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını belirtti.

Tatar, Türkiye tarafından Kıbrıs Türkü’nün yararı için yapılanları çarpıtmak, başka noktalara çekmenin Kıbrıs Türkü’ne hiçbir fayda sağlamadığını aksine zarar verdiğini kaydetti.

Tatar yazılı açıklamasında, ARMA modelinin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeri olduğunu kaydetti ve “Türkiye’nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü’nün yararınadır” dedi.

Ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç̧ duydukları bir dönemden geçtiklerini ifade eden Tatar, “Bir taraftan başarı ile sürdürmekte olduğumuz Coronavirüs’le mücadelemizi tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan sürdürüyor, diğer taraftan ekonomimizi canlandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Hedeflerinin ekonomiyi canlandırarak yeni bir atılım sürecine girmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Türkiye’yle imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nın amacının da bu olduğunu dile getirdi.

Bu anlaşmada yer alan ARMA modelinin Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını anlatan Tatar, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere uzunca bir süredir herkes, ya Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırımlar için hibe olarak ayırdığı kaynakların proje yapılmaması dolayısı ile kullanılamadığından ya da başlanan projelerin kaynak akışının durması veya diğer sorunlar yüzünden zamanında bitirilememesinden yakınıyordu. İşte ARMA modeli bunu ortadan kaldırmak için kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında KKTC’deki yatırımlar için kurulan bu model Avrupa Birliği’nce finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeridir. Kimse halkımızın kafasını bulandırmaya kalkışmasın, birlik beraberliğimize zarar verecek yanlış̧ yorumlar yapmasın. Türkiye’nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü’nün yararınadır.”

Tatar “Tüm. hükümetlerin şimdiye kadar uyguladıkları eski sistemde de yine Türkiye sunduğumuz projelere uygunluk verir, bunların maliyetine göre hibe amaçlı kaynak ayırırdı, şimdi de öyle olacak” dedi. Başbakan Tatar, ancak bu kez, kurulan mekanizma ile projelerin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar ciddi bir ekip çalışması, iş takibi ve sonuca gitme durumunun söz konusu olacağını belirtti.