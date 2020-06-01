DP lideri Ataoğlu, “Alınan kararlarla turizmi yok etmeye çalışıyorlar” dedi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, normalleşmeye yönelik açılım politikalarının belli bir takvim ve yol haritasına bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti. Ataoğlu,“1 Temmuz’da KKTC turiste açılacak” denilirken, hangi ülkelerden turistin geleceği yönünde tek bir kelime dahi edilmediğini ifade etti. Ataoğlu, “Turizmin hangi koşullarla gerçekleştirildiğinden habersiz bir hükümet ve turizm ile hiç ilgilenmediği belli olan bir Turizm Bakanlığı olduğu gözler önüne serilmiştir” dedi.

Ataoğlu, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların her birinin, öteki kararı etkisiz kılacak şekilde önü, arkası düşünülmemiş yaklaşımlarla dolu olduğunu savundu.

Ataoğlu yazılı açıklamasında “Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu sonrasında kamuoyuna ilan edilen açılım ve normalleşme programı tüm halkımız gibi DP tarafından da dehşetle izlenmiştir” dedi.

Ataoğlu, kararların ülke ekonomisinin önceliklerinin neredeyse göz ardı edilerek, tamamen “sallapati” bir düşünce yapısı ile alındığını da ileri sürdü.

“1 Temmuz’da KKTC turiste açılacak” denilirken, hangi ülkelerden turistin geleceği yönünde tek bir kelime dahi edilmediğini savunan Ataoğlu, “Turizmin hangi koşullarla gerçekleştirildiğinden habersiz bir hükümet ve turizm ile hiç ilgilenmediği belli olan bir Turizm Bakanlığı olduğu gözler önüne serilmiştir” dedi. Hangi turistin hangi zaman diliminde ve hangi kanalla bu ülkeye gelebileceğini soran Ataoğlu, şunları kaydetti: “Turizmde yapılanın realize olmasının minimum iki yıl olduğunu uçan kuş bilirken, hükümet, hangi ülkelerden turizm yapılabileceğine dair bir fikir bile geliştirememiş ve turizmci ile neredeyse alay etmiştir. Hangi turist, hangi zaman diliminde ve hangi kanalla bu ülkeye gelebilecektir? Hangi turizmci 24 saatte turist bulup bu ülkeye turist getirebilecektir? Lokomotif denilen bir sektör ile bu kadar ilgisiz ve bu kadar dalga geçer gibi kararlar üretebilen bir hükümet, maalesef ki geleceğe dair umutları da yok etmiştir”.

‘Eğitim adası’ hedefine tam ters bir tutum

Ataoğlu, “Turizmin yanı sıra, ikinci katma değeri yüksek alanımız olan üniversitelerimizde eğitim görecek muhtemel üniversite öğrencilerine yönelik alınan karar da eğitim ve üniversite anlayışını berhava etmiştir” dedi.

Ataoğlu, öğrencilerin 8 Haziran’dan itibaren ülkeye girişlerde karantina uygulamasına kendi bütçeleri doğrultusunda girmeleri kararının, tüm dünyaya her seferinde övünerek duyurulan “Eğitim Adası” hedefine tam ters bir tutum olduğunu savundu.

