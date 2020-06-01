Tekme, tokat birbirilerine girdiler

Suna ERDEN

Girne’de bir eğlence yerinin park alanı içerisinde meydana gelen olayda yaşları 26 ile 18 arasında değişen 7 genç birbirine girdi.

Doğuş Canbolat (23), Marleigh George Kubilay Reece (21), Erdoğan Hüseyin Candaş (19), Simay Taşkın (19), Tanya Lydia Ilancaster’ın (18) bir taraf olup, Hasan Hüseyin Dönmez (26) ve Ömer Göksu ile (26) kavga ettiği belirtildi.

Kavgada Marleigh George Kubilay Reece’nin dirseğinden, Hasan Hüseyin Dönmez’in ise alından yaralandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, soruşturmayı yapan polis, olay esnasında kavgaya karışan herkesin alkollü olduğunu açıkladı.

Polis, 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23.40 sıralarında bir eğence mekânının park alanı içerisinde, zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster’ın bir taraf olup, Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında Hasan Hüseyin Dönmez’in alından, Marleigh George Kubilay Reece’nin ise dirsek kısmından yaralandığını ifade etti.

Polisi görünce kaçtılar

Polis, yapılan ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubılay Reece, Simay Taşkın ve Tanya Lydia Lancaster’in ekipleri görünce araçlarına binip kaçtıklarını söyledi.

Polis, Erdoğan Hüseyin Candaş, Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu’nun ise olay yerinde tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, kaçan zanlıların da LA 709 plakalı araç içerisinde Lapta Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, kavganın çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ve tüm zanlıların olay esnasında alkollü olduklarını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydeden polis, çevre güvenlik kameralarının inceleneceğini, görgü tanıklarından ifade alacaklarını ve zanlıların ifadelerinin araştırılacağını söyledi.

Polis, kavgada iki zanlıyı yaralayan şahısların da tespit edilmesi gerektiğini ve olayda kullanılan kesici aletin henüz bulunamadığını belirtti.

Polis, soruşturma aşamasında zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme haklarında soruşturma başlatılan zanlıların ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.