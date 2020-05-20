Güney’de sayı yine yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son iki günde sadece bir yeni corona virüs vakasına rastlanırken, bu rakam son 24 saatte 4’e yükseldi.

Rum kaynaklarından edinilen bilgiye göre son 24 saatte bin 984 test yapıldı 4 yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 922’ye yükseldi