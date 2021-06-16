Aşı istiyoruz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın davetiyle, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara’ya gitti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pandemi sürecinin ve Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projelerinin görüşüleceği Ankara ziyaretinde, pandemi sürecinde ülkeye geliş gidişlerin daha rahat ve çağdaş olmasını sağlayacak Türkiye'deki hes koduyla ülkede oluşturulan ada kodunun uygulanmaya konulması, ülkeye girişlerde vatandaşların QR kodlarının okutulması ve verilerin daha süratli ortaya çıkabilmesi için teknik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara ziyaretinde, halkın daha hızlı aşılanması konusunun da masaya yatırılması hedefleniyor.

Bakan Üstel’den uyarı

Bu arada Sağlık Bakanı Üstel, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “üzülerek belirtmeliyim ki Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilerek kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmamaktır, böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir” dedi.

Son zamanlarda restoranlar, kafeler, barlar ve düğün organizasyonlarında pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na birçok şikayet geldiğini belirten Bakan Üstel, bu ortamlarda özellikle insanların yakın temas halinde olduklarını, bireysel olarak alınması gereken önlemlerin önem arz ettiğini belirterek, bu konuda yerel yönetimlere denetim çağrısında bulundu.

Kontrolü elden bırakmamak gerek

Ülkenin dışa açıldığı bu günlerde kontrolü elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakanı Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vaka artışları ve buna bağlı ölümlerin olmaması için toplum olarak kurallara hassasiyetle uyma gerektiğine ve yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bu günlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçınmama gerektiğine vurgu yaptı.

Rehavete kapılmadan kurallara uymalıyız

Yaz aylarında rehavete kapılmadan kurallara uyma gerektiğinin altını çizen Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hızlandırdığını, kritik meslek guruplarında olan öğretmenlere aşılamanın yarın başlayacağını, turizm, yükseköğrenim, belediyeler, gümrük çalışanları, toplu taşımacılık gibi meslek gurupları için de aşı planlamasının yapıldığını kaydetti.

Bakan Üstel, pandemi sürecinde gelinen olumlu süreç kaybetmek istenmiyorsa, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği söyledi.

Bakan Üstel, KKTC’nin sağlık sorunlarını görüşmek üzere Ankara’ya gitti

Aşı istiyoruz



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın davetiyle, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara’ya gitti.Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pandemi sürecinin ve Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projelerinin görüşüleceği Ankara ziyaretinde, pandemi sürecinde ülkeye geliş gidişlerin daha rahat ve çağdaş olmasını sağlayacak Türkiye'deki hes koduyla ülkede oluşturulan ada kodunun uygulanmaya konulması, ülkeye girişlerde vatandaşların QR kodlarının okutulması ve verilerin daha süratli ortaya çıkabilmesi için teknik çalışmalar gerçekleştirilecek.Ankara ziyaretinde, halkın daha hızlı aşılanması konusunun da masaya yatırılması hedefleniyor.

Bakan Üstel’den uyarı

Bu arada Sağlık Bakanı Üstel, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “üzülerek belirtmeliyim ki Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilerek kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmamaktır, böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir” dedi.

Son zamanlarda restoranlar, kafeler, barlar ve düğün organizasyonlarında pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na birçok şikayet geldiğini belirten Bakan Üstel, bu ortamlarda özellikle insanların yakın temas halinde olduklarını, bireysel olarak alınması gereken önlemlerin önem arz ettiğini belirterek, bu konuda yerel yönetimlere denetim çağrısında bulundu.

Kontrolü elden bırakmamak gerek

Ülkenin dışa açıldığı bu günlerde kontrolü elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakanı Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vaka artışları ve buna bağlı ölümlerin olmaması için toplum olarak kurallara hassasiyetle uyma gerektiğine ve yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bu günlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçınmama gerektiğine vurgu yaptı.

Rehavete kapılmadan kurallara uymalıyız

Yaz aylarında rehavete kapılmadan kurallara uyma gerektiğinin altını çizen Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hızlandırdığını, kritik meslek guruplarında olan öğretmenlere aşılamanın yarın başlayacağını, turizm, yükseköğrenim, belediyeler, gümrük çalışanları, toplu taşımacılık gibi meslek gurupları için de aşı planlamasının yapıldığını kaydetti.

Bakan Üstel, pandemi sürecinde gelinen olumlu süreç kaybetmek istenmiyorsa, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği söyledi.