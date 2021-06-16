Johnson&Johnson tek doz uygulanacak

KKTC’de Coronavirüs vakalarının önlenmesi için aşılama programı 19 merkezde sürerken, Avrupa Birliği’nden gönderilen ve tek doz uygulanacak Johnson&Johnson aşılarının kullanımına bugünden itibaren öğretmenlerle başlanıyor.

TAK muhabirinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar’dan aldığı bilgiye göre, öğretmenlerin aşılanmasına bugün başlıyor.

Öğretmenlerin aşılanma programının detayları gün içinde duyurulacak.



İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenler program uyarınca halihazırda yaş sırası geldiği için önceden aşı olan öğretmenler dışındakiler bugünden itibaren aşılarını olabilecek.Ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personel aşılanacak.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, dün Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan gönderilen listeyle turizm sektöründe aşılamaların da başladığını açıkladı.Aşılama yaşının Lefkoşa dışındaki bölgelerde 40 yaşa kadar indiğini, Türkiye’den son gelen 50 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamanın da sürdüğünü söyleyen Oygar, merkezlerdeki yoğunluğu önleyip aşılamayı hızlandırmak için aşılanacakları sağlık ocaklarına yönlendirdiklerini kaydetti.