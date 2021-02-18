Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde meydana gelen “keserli cinayet”le ilgili soruşturmada sona yaklaşılıyor. Başına aldığı darbelerle yaşamını yitiren İbrahim Mengi’nin kız arkadaşı Sinem Cesuroğlu ile teyzesi Cemaliye Onyıldız dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Cinayetin bir numaralı şüphelisi olan Cemaliye Onyıldız, sonunda her şeyi itiraf etti. Onyıldız, “Bana cinsel tacizde bulundu. Bu nedenle başına keserle vurup, öldürdüm” dedi.

Soruşturma devam ederken, dünkü duruşmada zanlılar hakkında ek süre istendi.

Duruşmada olayın 5 Şubat 2021 tarihinde meydana geldiği, Mengi’nin Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhında ölü bulunduğu hatırlatıldı. Soruşturmayı yürüten polis, olayın meydana geldiği evde yapılan aramada salon, mutfak, koridor ve banyoda kan örneği bulunduğunu söyledi. Polis, evin koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan keser ve İngiliz anahtarı da bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, ayrıca ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, mutfakta çöp naylonu içerisinde maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik ile yerde Mengi’ye ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu da söyledi.

Çamaşır makinesi içerisinde üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare alındığı kaydeden polis, zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıklarını belirtti.

Öldürdüğünü itiraf etti

Polis, zanlıların 6 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri aldığını, bu süre içerisinde ikametgâhta yeniden arama yapıldığını ve başka emarelerin de tespit edildiğini anlattı. Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen polis, Sinem Cesuroğlu’nun sağ kulağında sert bir cisim tarafından alınan darbeden kaynaklanan bir kesik tespit edildiğini vurguladı.

Polis, konuşma ve işitme engelli olan zanlı Cemaliye Onyıldız’ın polise verdiği beyanda Halil İbrahim Mengi tarafından cinsel saldırıya uğradığını, bu nedenle kafasına keser ile vurduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis, cinsel saldırı olup olmadığına dair tespit için Mengi’nin ve Cemaliye Onyıldız’ın kıyafetlerinin incelendiğini söyledi.

Polis, cinayeti itiraf eden zanlının ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirileceğini belirtti. Polis ayrıca zanlı Sinem Cesuroğlu’nun da kontrolden geçirileceğini belirterek 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreye onay verdi.