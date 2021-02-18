Polisi de şaşırttı

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri, önceki gün aldığı ihbarda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tabelasının altına paket bırakıldığını öğrendi.

İhbar adresine giden polis, paketi inceledi; içerisinde hintkeneviri ile sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucular olduğunu gördü ve yerine geri bırakıp pusuya yattı.

İki saat bekleyen polis, uyuşturucu suçlarından sabıkası olan Ali Yavuzcan’ın geldiğini görüp, harekete geçti.

Yavuzcan paketi almak üzereyken suçüstü yakalanırken, üzerinde de arama yapıldı. Polis, zanlının üzerinde paketlenmiş halde kokain, eroin ve bonzai buldu.

Ele geçirilen dört tür uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma başlatılırken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis pusuya yattı

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da belediye tabelasının altına paket bırakıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine bölgeye gidip, tabelanın altına bırakılan paketin incelendiğini ve tekrar yerine koyulduğunu açıkladı.

Pusuya yattıklarını kaydeden polis, Ali Yavuzcan’ın saat 18.30 sıralarında araçla olay yerine geldiğini belirtti.

Zanlının paketi almak istediği sırada suçüstü hali gereği gözaltına alındığını ifade eden polis, içerisinde 20 gram sentetik cannabinoid ve 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olan paketin de emare alındığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınan zanlının üzerinde arama yapıldığını; montunun cebinde 2 gram eroin, 7 ayrı pakette 6 gram kokain ve 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı.

Evinde terazi bulundu

Polis memuru, daha sonra zanlının evinde arama yapıldığını, yatak odasında üzerinden uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini kaydetti.

Polis memuru, aranmakta olan bir şahsın olduğunu, zanlının maddeleri kimlerden ve ne şekilde aldığının araştırılacağını söyleyerek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.