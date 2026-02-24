Keyifli anlar yaşandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden biri olan Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile buluştu.

Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, tiyatro sanatçısı Dr. İzel Seylani tarafından yazılıp yönetilen “Gizli Hazine Karagöz” adlı oyun sahnelendi.

Gösteride Dr. İzel Seylani’ye asistanı Hüseyin Kasapoğlu eşlik etti.

Karagöz ve Hacivat karakterleri üzerinden kurgulanan oyun, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle öğrencilerin ilgisini çekti.

Perde arkasında ışık ve tasvirlerle sahnelenen geleneksel gölge oyunu, çocuklara kültürel mirası tanıtma ve yaşatma amacı taşıdı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sanatın çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Bu tür kültürel etkinliklerin öğrencilerin hayal gücünü geliştirdiği, özgüvenlerini artırdığı ve geleneksel değerlerle bağ kurmalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere sanata verdikleri destekten dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne ve oyunu sahneleyen sanatçılara teşekkür edildi. Okul yönetimi, benzeri kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.

