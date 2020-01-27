Keyifli bir gün yaşandı 

Onur ULAĞ

Geride bırakmaya hazırlandığımız Ocak ayını yağışlar ve soğuk havalarda geçiren vatandaşlar dün güzel bir günün tadını çıkardı. Yağışlı ve soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birçok kişi dün Girne’nin en uğrak yerlerinden biri olan Antik Liman’a akın etti. Limanı güneşli günün keyfini çıkaran vatandaşlar özellikle Kordonboyu’nda gezintiye çıktı. Arkadaşı, sevgilisi, eşi, çocuğu ve evcil hayvanı ile dolaşmaya çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretçilerin bir kısmı denize nazır balık yemenin tadını çıkarırken, bir kısmı da limanda olta atarak akşama kuracakları rakı balık sofrasına hazırlık yaptı.

Limandaki kalabalığı fırsat bilen bir vatandaş da Kordonboyu’nda gezenlere Akordiyon çaldı; hem müzik ziyafeti verdi hem de para kazandı.