Sadece AKEL katılmadı

Kıbrıs’ı kana bulayan Rum terör örgütü EOKA’nın lideri Yeorgios Grivas Digenis, ölümünün 46’ıncı yıldönümünde devlet töreniyle anıldı.

Rum lideri Nikos Anastasiadis’i temsilen törene Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu, iktidardaki DİSİ’nin başkanı Averof Neofitu ve ELAM’ın başkanı, milletvekilleri, parti temsilcileri, belediye, asker ve polis yetkilileri, dernek ve örgüt temsilcileri katıldı.

Filelefteheros gazetesi, Grivas için Limasol’daki “Ayios Nikolaos” Kilisesi’nde düzenlenen ayini “Amathuntos” bölge Piskopusu Nikolaos’ın yönettiğini yazdı.

Gazete, ayinin ardından Grivas saklandığı yere gidildiğini, heykeli önünde çelenklerin konulduğunu ve saygı duruşunda bulunulduğunu yazdı.

Habere göre, anma törenindeki konuşma, Atina Ulusal Kapodistrias Üniversitesi emeritus profesörü Yeorgios Petrikkos tarafından yapıldı.

“İngiliz boyunduruğundan kurtulmak ve özgürlüğün sağlanması için kanlarını ve yaşamlarını veren Grivas’ın şahsını ve tüm EOKA mücadelecilerini saygıyla andıklarını” belirten Petrikkos, “EOKA ve Digenis’in mücadelesinden çıkaracakları dersin, özgürlük ve adalete ilişkin mücadelenin haklılığına yönelik inanç” olduğunu da söyledi.

AKEL tepki gösterdi



Haravgi gazetesi, AKEL’in bir açıklama yaparak Anastasiadis temsilcisiyle DİSİ ile ELAM başkanlarının Grivas’ın anılması törenine katılmasını eleştirdi.

Habere göre, AKEL yaptığı açıklamada, Anastasiadis hükümetinin, DİSİ ve ELAM başkanlarının bir kez daha Grivas’ın ayinine ve bunun akabinde EOKA B liderinin kurucusu olan Grivas’ın saklandığı yerde toplanılmasına ilişkin törene katıldığını ifade etti.

AKEL açıklamasında, Kıbrıslı Rum sağının, Grivas’ın anılması için toplanmasını, “ülkenin ve halkın açık yarası olan Türk işgaline tuz basmak” olarak nitelendirdi.

AKEL, sağ ve aşırı sağın, Grivas’ın anılmasının ısrar edilmesiyle, tarihi gerçekliğin saptırılmasını ve EOKA B faşizmi suçlarının silinmesini sağlayacağını sanabileceğini ancak bunların silinmesinin mümkün olmadığını, bunların, “Beşparmaklarda ışıklandırıldığını, tüm Kıbrıs’ın mezarlarına, kayıpların hala geri verildiği tabutlara dağıldığını” ifade etti.