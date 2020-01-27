Ebuka’nın dönüşü 7-3

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

YENİCAMİ: Ercan, Tansel, Hüseyin, Farouk, Abaka, Mahmut İneci, Hascan(DK 60 Mehmet Göktaş), Hasan(DK 87 Kemal), John Ebuka, Mehmet Altın, Amınu(DK 73 Mahmut Amasyalı).

GÖNYELİ: Kemal, Chrıstıan, İbrahim, Kahraman(DK 82 Enes), Süleyman(DK 46 Yağış), Tufan, Raif(DK 46 Azat), Emeka, Taro, Mahmut, Tunahan.

KIRMIZI KART: DK 89 Ercan(Yenicami).

GOLLER: DK 2, 6, 22, 26, 51 John Ebuka, dk, 45+1 Amınu, dk. 84 Abaka(Yenicami). DK 74 pen Emeka, dk 79, 90+1 pen. Yağış(Gönyeli).

Beyzade ÜNALMIŞ

On altıncı haftanın kapanış gününde Yenicami konuk ettiği Gönyeli’yi 7-3 mağlup ederek ikinci devreye galibiyetle başladı. Ebuka’nın 5 gol kaydettiği günde Amınu ve Abaka diğer golleri atan isimler olurken, Gönyeli’nin gollerini penaltıdan Emeka ve biri penaltıdan olmak üzere Yağış’tan geldi. Gönyeli’nin son golünde kırmızı kart gören Ercan’ın yerine kaleye günün yıldız ismi Ebuka geçti.

2.dk: Çabuk ve etkili gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın’ın pasında Ebuka takımını öne geçiren isim oldu.1-0

6.dk: Tansel ile başlayan bir başka ev sahibi takım atağında bu oyuncunun pasında Ebuka topu bir kez daha filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.2-0

22.dk: Günün başarılı isimi Mehmet Altın’ın savunma arkasına attığı güzel topla buluşan Ebuka bu dakikada hat-trick’e imza atan isim oldu.3-0

26.dk: Mehmet Altın’la başlayan bir başka etkili Yenicami atağında bu oyuncunun savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Ebuka hem kendisinin hem de takımının dördüncü golünü Gönyeli filelerine gönderdi.4-0

45+1.dk: Yenicami’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalışırken kısa düşen topunu iyi takip eden Amınu yaptığı etkili vuruş sonrası topu filelere göndererek ilk yarının sonucunu tayin etti.5-0

51.dk: Yenicami’nin kullandığı köşe vuruşunda Gönyeli savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Ebuka arka direkte rahat pozisyonda topu kafası ile filelere göndererek farkı altıya çıkardı.6-0

74.dk: Kalabalık adamla gelişen Gönyeli atağında Yenicami ceza alanı içerisinde Taro savunma tarafından yere indirilince Gönyeli takımı penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Emeka topu filelere göndererek farkı beşe indirdi.6-1

78.dk: Hüseyin Sadıklar ile sağ kanattan başlayan Yenicami atağında bu oyuncunun son çizgiden yaptığı ortada ön direkte Ebuka’nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

79.dk: Gönyeli’nin gelişen atağında kendi çabası ile topu taşıyan Yağış’ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top filelere gitti. 6-2

84.dk: John Ebuka ile başlayan Yenicami kontra atağında bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Abaka’nın sert ve etkili vuruşunda top bir kez daha filelere gitti. 7-2

90+1.dk: Gönyeli kontra atağında Yenicami kalecisi Ercan’ın kontrolsüz çıkışı sonrası Yağış yerde kalınca konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Bu pozisyon sonrasında kırmızı kart gören Ercan, oyun alanı dışına gönderilirken, üç oyuncu hakkını Yenicami’nin kullanmasından dolayı kaleye günün yıldız ismi John Ebuka geçti. Atışı kullanan Yağış Ebuka’yı mağlup ederek maçın skorunu tayin eden isim oldu.7-3

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince on golün çıktığı maçı kazanan 7-3’lük skorla Yenicami oldu.

Bu sonuçla Yenicami puanını 27’ye çıkarırken Gönyeli 10 puanda kaldı.