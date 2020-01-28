Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun sunduğu “Yıldız Olmak Kolay Mı?” ayakta alkışlandı

Mesarya Tiyatro Şöleni’nde “Yıldız Olmak Kolay Mı?” ayakta alkışlandı. Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun muhteşem bir performansla sunduğu müzikli oyun Mesarya seyircisinin gönlünde taht kurdu.

Oyun sonunda Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Sanat Yönetmeni Derman Atik’e şölenin anı plaketini Belediye Başkanı İlker Edip takdim etti.

Başkan Edip, Çatalköy- Beyarmudu arasında kurulan sanatsal işbirliğinin her yıl daha anlamlı olduğunu; dayanışmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini müjdeledi.

Sanat Yönetmeni Derman Atik ise Beyarmudu bölgesindeki şölene ilk yılından beri katkı koymaktan; bu kapsamda mesarya seyircisiyle buluşmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Şölen koordinatörü İzel Seylani ise 6. Mesarya Tiyatro Şöleni’nin muhteşem bir enerjiyle başladığını, bu anlamda Yıldız Olmak Kolay Mı? oyununun özellikle seçildiğini vurguladı ve altı ay sürecek şölen için halka merhaba dedi.”