Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına fidan dikildi

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 96. Doğum gününde Lefkoşa Cumhuriyet Parkında bulunan anıt mezarına fidan dikildi.

Rauf Denktaş Üniversitesi tarafından ve Gönyeli Belediyesi’nin desteğiyle ‘Cumhuriyet’e Bir Fidan Da Sen Dik’ sloganı ile dün gerçekleşen etkinliğe ilgi ve katılım oldukça fazlaydı. Rauf Denktaş Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve beraberinde Üniversitenin Akademik, İdari Personelleri ve Öğrencileri, Milletvekilleri, Siyasetçiler, Rauf Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Üyeleri, Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Öğretmenleri ve Öğrencileri, Yedidalga İlkokulu Öğretmenleri ve Öğrencileri, Gönyeli bölgesindeki Özel Kreşler, Rauf Raif Denktaş’ın Kızları Ender Denktaş Vangöl, Değer Denktaş ve Denktaş ailesinin diğer üyeleri katıldı.