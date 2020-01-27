Düzkaya yeni transferleriyle 3-1

Stat: Çatalköy Nihat Bağcıer

Hakemler: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, İsmail Egeli

Düzkaya: Ali, Ahmet Karal, Binya, Ahmet Can Temel (Dk 73 Önder), Uğur, Okan, Mehmet(Dk 81 Hasan), Yunus(Dk 64 Bekir), Yannick, Keita, Talat

BÜY: Erdoğan, Fikri, Hasan, İsaca, Osman (Dk 68 Metin), İbrahim, Mustafa, Yankı (Dk 71 Doğan), Adeola, Lukas (Dk 78 Ömer), Kossi

Goller: 38. Dk. Keita, 44. Dk Yunus, 65. Dk Bekir (Düzkaya), 80. Dk Kossi Adetu (BÜY)

Erkut MAHSUCU

K-Pet Süper Lig’de 2. devrenin ilk maçında Düzkaya kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu takımını 3-1 mağlup etti.

Dk.2: BÜY serbest atışında Kossi’nin vuruşunda barajdan seken topu Erdoğan kornere attı.

Dk.31: BÜY atağında Kossi’nin ortasında savunmanın ters şutunda top kornere gitti.

Dk.35: BÜY atağında Kossi’nin sol çaprazdan şutunda kaleci Ali topu kornere attı.

Dk.36: Düzkaya atağında sağ kanattan Ahmet Can’ın ortasında Keita kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk.44: Düzkaya atağında Binya’nın ara pasında Yunus sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

İlk devre 2-0 bitti.

Dk.48: Düzkaya korner atışında Binya’nın ortasında Keita’nın kafa vuruşunda top auta gitti.

Dk.58: Düzkaya atağında Binya’nın sol çaprazdan vuruşunda Erdoğan topu kornere attı.

Dk.65: Düzkaya atağında Keita yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dk.66: Düzkaya’da Bekir penaltı vuruşunu ağlara gönderdi. 3-0

Dk.80: BÜY atağında Kossi Adeola ile duvar pasında Kossi topu ağlara gönderdi. 3-1

Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi Düzkaya 3-1 kazandı.

Maçtan önce oynanan gençler maçı 2-2 eşitlikle bitti.