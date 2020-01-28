15 ülkeye sıçradı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (2019-nVoC) salgını sürüyor.

Çin'in başkenti Pekin'de, ülkede hızla yayılan yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında bir kişi hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle ülke genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 bin 844'e yükseldi. Kamboçya'da ilk kez, corona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.

Böylelikle Çin dışında virüsün yayıldığı ülkelerin sayısı 15'e yükseldi.

Rus Ural Havayolları ise Çin'in Hainan adasına uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Çin'in başkenti Pekin'de, ülkede hızla yayılan yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında bir kişi hayatını kaybetti.

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-15 Ocak tarihleri arasında Vuhan'da bulunan 50 yaşındaki bir kişiye başkente döndükten sonra 22 Ocak'ta 2019-nCoV teşhisi kondu. Diğer yandan Pekin'de corona virüsten etkilenen kişi sayısı 80'e ulaştı. Bunların 14'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Kamboçya'da ilk vaka görüldü

Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, basına yaptığı açıklamada, Vuhan'dan Sihanoukville kentine gelen 60 yaşında Çinli bir erkekte yeni tip corona virüs tespit edildiğini belirtti. Mam Bunheng, söz konusu kişiye eşlik eden 3 aile üyesinde ise virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ise yeni virüs görülen kişi sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Dairesi yetkilisi Dr. Chuang Shuk-kwan, söz konusu vakaların tamamının, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaleti ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Virüs Çin’den 15 ülkeye yayıldı

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 8, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da da 1 vaka tespit edildi.

ABD'de Corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5’e yükseldi.

Rus Ural Havayolları'ndan uçuşları durdurma kararı

Rus Ural Havayolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hainan adasına uçak seferlerini durdurdurma kararı aldı. Ural Havayollarından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Durum iyileşince uçuşlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının Çin'in Vuhan kentini terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi.