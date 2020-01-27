Gol düellosu Merit Yeşilova’nın 3-5

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Nemi Bulut, Burak Mandıralı

BİNATLI: Yunus Mustafa, Alaeddin, Behnam, Abdullah, Berkem, Bayram, Serkan(Tuğrul dk. 70), Debola, Mosses,Mehmet A.Aylanç(Cenkay dk. 38)

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Mustafa Salk, Medi, Yasin(İlyas dk.77), Emin Emmanuel, Memduh(Mehmet dk. 90+2), Burak(Qinncy dk. 59), B.Osman, Frides, Mustafa Cardi)

GOLLER: Dk. 54 Serkan, dk. 78 Berkem, dk. 86 Mosses(Binatlı),Dk. 10(pen)dk. 83 (pen)B.Osman, dk. 32 ve 89 Emmanuel, dk. 48 Burak(Merit Alsancak Yeşilova)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 16. haftasında Binatlı deplasmanına giden Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmadan 5-3 galip ayrılan taraf oldu.

9. dakikada gelişen Binatlı atağında Debola’nın rakip ceza alanında Serkan’a verdiği topa Serkan çok yavaş vurdu ve top kalecide kaldı.

10. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Bayram Mustafa Salk’ı ceza alanında düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. B.Osman penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

20. dakikada Binatlı’dan Debola’nın kornerden gelen topuna Abdullah kafa ile vurdu, kaleci Kemal zor da olsa kornere atarak tehlikeyi önledi.

32. dakikada fark 2’ye çıktı. Merit Alsancak Yeşilova’dan Emmanuel çok sert ve düzgün bir vuruşla takımı adına skoru 2-0 yaptı.

48. dakikada Merit Alsancak Yeşilova takımından Yasin’in mükemmel pasında Burak düzgün ve yerden bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

54. dakikada Binatlı’nın golü geldi. Gelişen atakta rakip defans bir türlü topu uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde topa son vuran Serkan topu ağlara yollayarak skoru 3-1 yaptı.

57. dakikadaki Binatlı atağında ceza alanına gönderilen topta Debola’nın vurduğu şut kaleciden döndü, dönen topa Serkan vurdu top bu kez yan direkten döndü. Cenkay topu üstten dışarı attı.

78. dakikada fark 1’e indi. Rakip defans oyuncusunun kaptırdığı topla ceza alanına giren Mosses İlyas tarafından düşürülünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Berkem Binatlı adına skoru 3-2 yaptı.

83. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Binatlı defansı topu uzaklaştıramadı. Topu alan Mustafa, Abdullah tarafından düşürülünce hakem 3. kez penaltı noktasına gitti. B.Osman penaltıdan takımını 4-2 öne geçirmiş oldu.

86. dakikada Binatlı umutlarını artıran golü buldu. Mosses buluştuğu topa çok sert ve isabetli vurarak takımını umutlandıran golü attı. 3-4

89. dakikada Merit Alsancak Yeşilova nefes aldı. Ani gelişen atakta defansın arkasında oluşan boşluğu iyi değerlendiren Emmanuel kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu köşeden filelere yollayarak kendisinin 2. takımının 5. golünü attı. Maçı da Merit Alsancak Yeşilova

5-3 kazandı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 29’a çıkarırken Binatlı 15 puanda kaldı.