Sınır kapısında yakalandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta 5 bin euro’ya satın aldığı pasaportla kuzeye geçmeye çalışan Somali uyruklu Nafiso Omar Hussein, Lokmacı Kara Kapısı’nda yakalandı. Tespit edilerek gözaltına alınan zanlı, polisteki ifadesinde amacının KKTC’den sonra Almanya’ya gitmek olduğunu ifade etti. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Ocak 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek üzere Lokmacı Kara Kapısı’na gelen Nafiso Omar Hussein’in, Munira Mohamed Yusuf Ahmed adına düzenlenmiş pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalıştığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının pasaportu Almanya’ya gidebilmek için güneyden bir kişiden 5 bin Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.