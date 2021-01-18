Kıb-Tek’teki vurgun iddiaları unutulmasın

Ömer KADİROĞLU

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıb-Tek’te vurgun olduğu yönündeki açıklamaları hem siyasetin hem de vatandaşın gündeminde bomba etkisi yarattı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar yolsuzluk iddialarının belgelenmesi ve suç duyurusunda bulunulması gerektiğine işaret ederek bu konuların önemine dikkat çekti. Ortada bir yolsuzluk olması halinde araştırılıp sonuçlandırılmasının bu güne kadar yapılmadığını belirten bazı vatandaşlar bu iddianın da birkaç gün tartışılıp kapatılacağına inandıklarını söyledi.

Ne dediler…?

Cevdet Şenvar

“Birçok kez yolsuzluk iddiaları gündeme geliyor ancak duyum veya iddia ile değil bu gibi olaylar belgelerle evraklarla konuşulmalıdır. Bir iddianız varsa elinizde belgeniz de olmalıdır ve savcılığa giderek bu konuda şikâyetinizi yapmanız gerekiyor. Bu gibi konuları komiteye havale ederek şu araştırması bu araştırması ile bir yol izlenirse kesinlikle araştırmanın sonu gelmez. Bu gibi konuların sonuca götürülebilmesi için kesinlikle elinizde belgenizin olması gerekiyor. Aksi takdirde sadece iddianızla kalırsınız.”

Ünsal Özasil

“Meclis’te yolsuzluk iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Çok fazla siyasetle ilgilenmiyorum ancak bu iddiaları duyuyoruz. Bir yolsuzluk iddiası ortaya atılıyorsa muhakkak üzerine gidilmeli ve araştırılmalıdır. İddiayı ortaya koyan kişinin de elinde kanıtlarının olması gerekiyor. Birkaç gündür de yeni bir yolsuzluk iddiası gündeme geldi ancak beraberinde erken seçim de gündeme geldiği için yolsuzluk iddiasının araştırması yeni gelecek hükümete kalacaktır. İnanıyorum ki bu gibi konuların üzerine gidilmesi halinde bir çözüme kavuşturulacaktır.”

Ekrem Alican

“Mecliste zaman zaman yolsuzluk iddiaları ortaya çıkıyor ancak böylesi bir durum ortaya atılırken kesinlikle elinizde kanıtlarınızın olması gerekiyor. Elinizde kanıt olursa bir sonuca gidebilirsiniz ancak elinizde bir belge yoksa ortaya attığınız iddiayı ispatlama şansınız olmaz. Hükümet eğer sağlamsa bunu ortaya çıkartması gerekiyor. Yolsuzluk ortaya çıkarılmaz ve yapanlar cezalandırılmazsa yolsuzlukların önüne geçemeyecekler. Bu gibi konuların kanıtlanması ve netliğe kavuşturulmasını bence yetkililer isterseler yaparlar.”

Mustafa Çakıcısoy

“Yolsuzluk iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Siyasetle pek ilgilenmediğim için bu konulara pek hakim değilim ancak ortaya bir iddia atılmışsa muhakkak bunun kanıtlanması ve araştırılıp sonuca varılması gerekiyor. Son günlerde yeni bir yolsuzluk iddiası gündeme geldi. Ben bu konuların araştırılıp sonuca gidileceğine inanmıyorum öyle bir inancım yoktur.”

Mehmet Hüseyin Mulla

“Son zamanlarda sürekli gündemde yolsuzluk konuları konuşuluyor. Önemli olan konuşmak değil ortaya atılan iddianın araştırılıp sonuca götürülmesi gerekiyor. Bu güne kadar hiçbir yolsuzluk iddiası araştırılıp sonuca gidilmedi. Elektrik Kurumu ile alakalı ortaya atılan iddianın da araştırılacağına inanmıyorum. Ortaya atılan iddia yine eskiden olduğu gibi birkaç gün konuşulup araştırma aşamasına gelmeden unutulacaktır. 44 yıldır daha iyi bir ortam olacağına her geçen gün çok daha kötüye gidiliyor. Son günlerde yaşananlar da hep geri gittiğimizin göstergesidir.”

Harun Çelebi

“Ben zaten mevcut sisteme karşı bir insanım. Bir insana 4-5 yıllık bir yetki veriliyorsa yetki görev süresi dolunca hesap sorulması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef 8-9 ayda bir seçim yapılıyor. Bugün büyük ülkelere baktığınızda başkanlık sistemi uygulanıyor. Bir kişiye yetki veriliyor ve görev süresi dolduğu zaman hesap soruluyor. Bizde maalesef uygulanan sistem nedeniyle bu gibi yolsuzluk durumları ortaya atılıyor. Çünkü denetleyen yok ve denetlenecek kişi bir kişi değil. Yolsuzluklarla ilgili iddialar ortaya atılıyor ve bu iddiaların denetlenip araştırılması gerektiğine inanıyorum. Sistem yanlış olduğu ve denetleme olmadığı için yolsuzluklar da oluyor.”

Mehmet Menekşeli

“Yolsuzluk iddiaları ortaya atılıyor ancak bunu kanıtlamak önemlidir. Şu anda da bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldı ancak henüz kanıtlanmadı. İspatı olmadığı için ortaya atılan iddia bana inandırıcı gelmiyor. Eğer ki ortada bir yolsuzluk varsa bunu belgelerle ispatlayıp gerekli yerlere suç duyurusunda bulunulmalıdır. Şu ana kadar böyle bir şey yapılmadı ancak iddianın ispatlanması ile yetkililerin gerekeni yapacaklarına inanıyorum.”