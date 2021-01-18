Ömer KADİROĞLU

Esnaf son iki gündür gündeme gelen ‘tam kapanma’ söylemleri nedeniyle büyük endişe yaşadı. Geçtiğimiz 2020 yılında mart-mayıs ayları arasında yaşanan kapalılıktan dolayı büyük ekonomik zarara uğrayan esnaf, ‘ikinci bir kapanmayı kaldıramayız’ diyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bir önceki kapanma döneminde yaşadıkları sıkıntıları hala atlatamadıklarını ifade ederek, “Bıçak kemiğe dayandı. Gücümüz kalmadı. Kapanma yerine tedbir alsınlar” dedi.

Esnaf ne dedi…?

Mehmet Sepetçi

“Satışlarımız çok kötü. Pandemi nedeniyle satışlarda çok kötü bir dönem geçiriyoruz. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Sağlık Bakanı ve Ekonomi Bakanı esnafa yardımcı olmuyor. Zaten işlerimiz iyi bir durumda değilken bir de kapatma kararı almaları bizlere vurulmuş en büyük darbedir. Elimizde çok miktarda malzeme var ve kapanma nedeniyle bu malzeme elimizde kalarak bizleri büyük bir zarara uğratacaktır. İşin özeti her şey kapatılarak ekonomi bitirilmiştir. Alınan karar çok yanlış bir karardır ve bu karardan vazgeçilmesi gerekiyor. Daha fazla tedbir alarak kapatma olmadan bu süreci geçirebilirdik.”

Şeyhu Gülmez

“Yerel vakalardaki artışlar nedeniyle bir kapanma kararı alınmıştır. Bu kararlar sağlık için önemli olabilir ancak kapanma halinde kapanan sektörlere destek olunmalıdır. Devlet kapanma halinde zora düşecek çalışanları düşünerek hareket etmelidir.”

İzzet İşleyen

“İşlerimiz pandemi nedeniyle turizm sektörünün kapalı olması ve öğrencilerin olmaması nedeniyle çok kötü bir hal aldı. Mevcutta kötü olan işlerimiz bir de kapanma kararı ile daha da zora düşecektir. Elimizde çok malzeme var ve bu malzemelerin çöpe gitmesi ekonomik yönden bizlere büyük bir yük olacaktır. Bu sadece biz pazarcıları değil tüm halkı olumsuz etkiler ve çok sayıda insan işsiz kalınca aç da kalacaktır. Elbette elimizdeki ürünleri çöpe atmayacağız ihtiyaçlı kişilere dağıtacağız ancak dediğim gibi bize büyük bir yük olacaktır. Bu karardan vazgeçilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir karar alınacaksa önceden insanlara bildirilmesi gerekiyordu ki herkes ona göre tedbirini alsın.”

Yavuz Umar

“Kapanma çözüm değildir. Daha fazla ve daha farklı tedbirler alarak yerel bulaşı önleyebiliriz. Sağlık Üst Kurulu çeşitli yanlışlar yaparak halkı mağdur edip zora düşürüyorlar. Daha farklı tedbirler alarak yürünmesi gerekiyor. Bu konuların ince elenip sık dokunması gerektiğini düşünüyorum.”

Naci Kandemir

“Satışlarımız pandemi nedeniyle iyi gitmiyor. İşlerimiz kötü durumda bir de eğer kapanma olursa açlığa sürükleniriz. Tarla ürünlerle dolu ve biz bu ürünleri kapanmadan dolayı satamazsak büyük bir zarara uğrarız. Kapanma olacaksa özel sektör çalışanlarına devlet destek olmalıdır. Ama devletin kapanma olması halinde özel sektöre destek olacağına da inanmıyorum.”

Mustafa Yalyalı

“Ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Kapanma olması halinde esnaf ve vatandaş çok kötü bir duruma düşecektir. Ekonomimiz çok mu iyidir da kapatıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Geçimini sağlayamayan insanlar suç işlemeye yönelecektir. Ben çocuklarımı aç bırakmak istemiyorum. Bu nedenle devlet yetkililerinin iyi düşünmesini istiyoruz. Kapanma olursa devletin özel sektöre destek olacağına kesinlikle inanmıyorum.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 10:45