Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve ülkede dün akşamdan itibaren 25 Ocak’a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında geceleri kısmi sokağa çıkma yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan karar aynen şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, aşağıda öngörülen koşullara bağlı olarak 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22.00'den itibaren 25 Ocak 2021 sabah saat 05.00'a kadar olmak üzere gece saat 22.00'dan sabah saat 05.00'e kadar aşağıda öngörülen istisnai koşullara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder. Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.”