Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki aldığı kararları ‘revize’ edecek şeklindeki açıklamaya tepki göstererek, “Ortalığı allem galem ettiniz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını ‘revize’ edecek şeklindeki açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman, önceden işletilmesi gereken istişare ve koordinasyon mekanizmasının işletilmediğini ifade ederek, “Gün boyunca ortalığı allem galem ettiniz. Yönetsel basiretsizliğinizin ve beceriksizliğinizin sonucunda, hükumete güven zaten kalmamışken, Üst Kurul'a, Başsavcılığa ve Ombudsman'a yönelik güveni de sorgulanır hale getirdiniz. Bir günlük bilançonuz bu. Şimdi eserinizle övünebilirsiniz” dedi.