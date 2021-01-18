Bazı işletmeler yine kapalı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yoğun tepkiler üzerine geçtiğimiz Cumartesi akşamı açıklanan kararları iptal etti. Buna göre, kamu kuruluşları ve kapatma kararı dışında kalan özel işletmeler eskisi gibi çalışmaya devam edecek.

Açıklanan yeni kararlara göre; saat 22.00’den itibaren cafe, restoran, simitçi, pastane, pide salonları, bet ofisleri, berber ve kuaför salonları, güzellik merkezleri, kıraathane, kahvehane, spor salonları kapalı olacak. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de bir sonraki karara kadar durduruldu.

Güneyde çalışan ve kuzeyde ikamet edenlerle ilgili karantina koşulu ise kaldırılmadı. Bu arada Bakanlar Kurulu kararına göre, saat 22.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı uygulaması dün gece başladı.

Başsavcı kurul toplantısına katıldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında izlenecek yolu belirlemek için dün Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantı yaptı. Bakanları Kurulu toplantısına Başsavcı Sarper Altıncık, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve bazı belediye başkanları ve kaymakamlar da katıldı.

Toplantının ardından Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde önceki gün açıklanan kararlarının geçerli olduğunu açıkladı.

Hükümet olarak bir başka önemli sorumluluklarının da ülke ekonomisinin ayakta kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Saner, hükümetin, ekonomin de zarar görmemesi adına, ileriki bir iki gün içinde yerel bulaştaki sayıların artışına da bağlı olarak Covid-19 önlemlerini tekrardan ele alacağını söyledi. Saner, hükümetin, ülkedeki vaka sayılarında bir artış olması ve Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından kendilerine uyarı yapılması halinde gerekli tedbirleri almaktan hiçbir şekilde çekinmeyeceklerini de söyledi.

Hayat pahalılığı ödeneği 3 ay donduruldu

Başbakan Saner, "gece saat 22.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı"nın 25 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar yürürlükte olacağını söyledi. Saner, okulların açılmasının ise 22 Ocak 2021 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare içinde alacağı kararla belirleneceğini yineledi. Başbakan ayrıca kamu çalışanlarına, ocak, şubat ve mart aylarında hayat pahalılığının, çalışanların hakkı saklı kalmak ve daha sonra ödenmek koşuluyla, yansıtılmayacağını ve bu kaynağın reel sektörü desteklemek adına kullanılacağını hatırlattı. Saner, ayrıca topluma, Covid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kurallara uymaları, toplu mekanlarda bulunmamaları için azami dikkat göstermeleri çağrısında da bulundu.

“Dünyadaki en başarılı sağlık bakanı”

Bir soruya karşılık Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifasının söz konusu olmadığını ifade ederek, “Kendisi, dünyadaki en başarılı sağlık bakanlarının başında gelmektedir” diye konuştu.

İşte son kararlar

Bakanlar Kurulu’nun ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu açıklama yaptı. Kurul, önceki gece aldığı kararları revize ederek, yeni uygulamaları duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamaya göre; son kararlar şöyle;

1. Saat 22.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir. Restoren ve yiyecek satışı yapan yerlerin 22.00’den sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görüldü.

2. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

3. Ülkemizde yerel vakaların artış göstermesi nedeniyle BM, AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

4. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

5. KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarıyıl tatilinin bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

6. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar durdurulmuştur.

7. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

8. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

9. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

10. Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

11. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

12. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

13. Beyramudu’nda ikamet eden kişilerin Üstler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üstler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

14. Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

15. İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

16. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

17. Takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.