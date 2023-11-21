Bir aile yok oldu

Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde 7 kişilik aile sele kapıldı. Biri kadın 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta 7 kişilik aile sele kapılarak sürüklendi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 kişilik aileden biri babaanne 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

Lalihan Güner'in (54) cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedenlerine evlerinin yaklaşık 800 metre ilerisinde ulaşıldı. 9 yaşındaki kayıp Birgül Günel’in bulunmasıyla birlikte çalışmalar sonlandırıldı.

Meteorolojiden yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, kuvvetli yağışlar bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bir denizcinin cesedine ulaşıldı

Bu arada Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı "Kafkametler"in battığı açıklandı. 12 mürettebat kaybolurken sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında bir denizcinin cesedine ulaşıldı. Diğer denizcileri arama çalışmaları devam ediyor.

2 işçi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş enerji santrali şantiye alanında bulunan konteynerler fırtına nedeniyle devrildi. Olayda 2 işçi yaralandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere Köyü'nde güneş enerji santrali şantiyesinde bulunan konteynerlar fırtına nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen konteynerlerde bulunan 2 işçi, 112 ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

