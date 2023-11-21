Ateşkes umudu

İsrail ile Hamas arasında kesintisiz süren çatışmalara ara verilmesi gündeme geldi.

Amerikan basınına göre taraflar çatışmalara 5 gün ara verilmesini öngören anlaşmaya çok yakın. Müzakerelerin arabulucusu Katar da küçük anlaşmazlıklar kaldığını söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın yakın olduğunu düşündüğünü söyledi. Gazze'de can kaybı ise 13 bini aşmış durumda.

İsrail Hamas arasındaki savaş yedinci haftasında. Bölgede ateşkes için çabalar sürüyor.

Dolaylı müzakerelere arabuluculuk yapan Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sani, Hamas ile İsrail arasında esir takasının yakında gerçekleşebileceğini işaret etti. Müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın yakın olduğunu düşündüğünü söyledi. Hafta sonu Amerikan The Washington Post gazetesi de çatışmalara geçici ara için anlaşmaya varıldığını yazmıştı. Amerikan yönetiminden ise "Henüz anlaşmaya varılmadı, taslak çalışması sürüyor" şeklinde bir açıklama gelmişti.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, ABC'ye konuştu. "Ateşkes için umutluyum" dedi. Herzog çalışmaların sürdüğünü belirtti. Herzog, ayrıntı vermedi. Taslak metne göre, ateşkes süresi beş gün. Buna karşılık olarak Hamas bu süreçte en az 50 kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakacak.

Bu işlem 24 saatlik aralıklarla olacak.

Yüksek noktalarda bayrak asıldı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etmiş durumda. İsrail ele geçirdiği bölgelerdeki yüksek noktalarda bayrak astı.

İsrail güçlerinin gece yaralı ve yerlerinden edilen sivillerin bulunduğu Endonezya hastanesine saldırdı. Saldırıda ölenler oldu. Ardından da tanklar hastane önüne konuşlandı. Çevredeki binaların çatıların keskin nişancılar yerleştirildi. 6 binden fazla sivilin bulunduğu belirtilen hastane ablukaya alındı. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ne ait de görüntüler paylaştı. Yayınlanan videoda, Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir tünel yer aldı. 10 metre derinliğindeki tünelin 55 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

